وظائف شاغرة : وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 2019

ننشر اعلان وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمنشور اليوم ضمن وظائف جريدة أخبار اليوم عدد السبت 25 مايو 2019، وذلك للعمل في الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، وفرص عمل للمهندسين والفنيين، وتعلن الشركة عن حاجتها الى عدد كبير من العمال في جميع التخصصات المختلفة. وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية وظائف وزارة الدفاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومئات الوظائف الخالية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية في المجالات التالية: وظائف الإدارة العليا من خريجي كليات الهنسة والعلوم وفنون تطبيقية.

وظائف الهندسة والمؤهلات العليا من خريجي كليات الهنسة والعلوم وفنون تطبيقية، وأخصائي مراقبة جودة مصنع الطباعة والصباغة.

وظائف فنية من حملة المؤهلات المتوسطة والشهادة الاعدادية. التقديم عبر الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من هنا.

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