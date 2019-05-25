وظائف شاغرة : وظائف مهندسين بجريدة الاهرام الجمعة 24/5/2019

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نشر وظائف مهندسين من جريده الاهرام الجمعه الموافق 25 مايو 2019، وذلك للعمل بشركة مقاولات كبرى، وننشر فرص عمل للمهندسين للعمل بمدينة العاشر من رمضان في تخصص مهندس تكييف مكتب فني، بمرتبات ومزايا ممتازة، والتقديم في تلك الوظائف عن طريق أرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني.
وظائف مهندسين كهرباء واليكتروميكانيكال وعمارة من اهرام الجمعة 24/5/2019
تعلن شركة مقاولات كبرى عن حاجتها لمهندسين في التخصصات التالية:
- مهندس تخصص كهرباء.
- مهندس تخصص اليكتروميكانيكال.
- مهندس تخصص عمارة.
- فني تكييف وتبريد.
- فني كهرباء.
وظائف مهندسين اهرام الجمعه متجدد اسبوعيا 24 مايو 2019
وظائف مهندسين الاهرام الجمعه وفرص عمل في مدينة العاشر من رمضان في التخصص التالي:
- مدير انتاج.
- مهندسو تكييف مكتب فني.
خبرة لا تقل عن سنتين.
ترسل السيرة الذانية الى البريد الالكتروني.
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