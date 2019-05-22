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2019-05-23 12 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية. . استشاري مساعد التخدير. . استشاري مساعد- أمراض الكلى (عدد وظيفتين). . كاتب (عدد وظيفتين). . استشاري كلى. Advertisements . ميكانيكي عام أول. . اختصاصي سريري. . كبير أخصائيي تروية قلبية. . أخصائي تروية قلبية. . كبير ميكانيكيين- مصاعد. وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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