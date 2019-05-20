49 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة الحج والعمرة

2019-05-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (49) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الرابعة حتى المرتبة التاسعة؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة بكل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الوزارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– الوظائف النسائية:

. كاتب.

. مراقب خدمات (عدد وظيفتين).

. ناسخ آلة (عدد وظيفتين).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (عدد 3 وظائف).

. كاتب (عدد 4 وظائف).

. محاسب مساعد (عدد 4 وظائف).

. مدقق شؤون الموظفين.

. مساعد إداري- المرتبة السادسة (عدد 17 وظيفة).

. باحث تطوير موارد بشرية (عدد وظيفتين).

. باحث عمليات موارد بشرية (عدد وظيفتين).

. باحث قانوني.

. باث قضايا (عدد 3 وظائف).

. مستشار قانوني مساعد.

– الوظائف الرجالية:

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. سكرتير.

. مراقب أمن وسلامة (عدد 3 وظائف).

. مراقب خدمات (عدد وظيفتين).

وبينت الوزارة أن الفئات المستهدفة والشروط المطلوبة هي:

– خريجو المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة الماجستير.

– خريجو درجة الدكتوراه.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– بالنسبة للرجال يُشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعيين للمرتبة السادسة والسابعة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ الساعة 12 صباحاً يوم الاثنين الموافق 1440/9/22هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الأربعاء الموافق 1440/9/24هـ، وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)