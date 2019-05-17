وظائف شاغرة : وظائف معلمين بالسعودية 2019

اعلنت العديد من المدراس والشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية عن وظائف معلمين تربية بدنية، ومعلمين مسرح، ولغة عربية، ولغة انجليزية، وعلوم وأحياء وفيزياء وكيمياء، ومعلمين حاسب آلي ورياضيات ومعلم فصل بالسعودية، وذلك ضمن وظائف جريدة الاهرام الجمعة الموافق 17 مايو 2019.

وظائف في السعودية معلمين بمدرس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة

تعلن مدرس الخندق عن وظائف معلمين ومعلمات في السعودية في التخصصات التالية:

معلم ومعلمة تربية بدنية.

معلم في اي تخصص لديه مهارات وخبرات فنية في الأعمال المتعلقة بالمسرح أو بكالوريوس تربية نوعية تخصص مسرح.

معلم موهوبين متميز.

وظائف للمعلمين في السعودية

وظائف معلمين ومعلمات بالسعودية في كبرى الشركات التعليمية في التخصصات التالية:

معلمين لغة عربية.

معلمين لغة انجليزية.

معلمين علوم.

معلمين أحياء.

معلمين فيزياء .

معلمين كيمياء.

معلمين حاسب آلي .

معلمين رياضيات.

معلم فصل.

وظائف جديدة للمعلمين بالسعودية من الاهرام الجمعة صفحة الوظائف.

Advertisements