38 وظيفة شاغرة للجنسين في مدارس تعليم صبيا

2019-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا عن توفر عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين وبند الأجور كحراس أمن صباحي، وذلك للعمل في (19) مدرسة للبنات، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع إرفاق ما يثبت: (صورة من الهوية الوطنية – صورة من كرت العائلة).

. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، مع إرفاق المرفقات: (المؤهل الدراسي – الدورات التدريبية في مجال الحراسات الأمنية).

. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة، مع إرفاق ما يثبت: (صورة من صك المنزل – فاتورة الكهرباء – مشهد من إمام المسجد).

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. يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون مع زوجته.

. أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، مع إرفاق: (برنت من نظام ساعد للزوج والزوجة).

. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد المقابلة من قبل اللجنة.

. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

. التقديم يكون بدءاً من يوم الأحد الموافق 14-9-1440هـ، عن طريق موقع الإدارة.

ودعت الإدارة الراغبين في شغل الوظائف تعبئة نموذج الطلب المدرج، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)