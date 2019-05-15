وظائف شاغرة لذوي الخبرة في شركة الاتصالات السعودية

2019-05-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي- خدمات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

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. مدير شؤون المناطق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).