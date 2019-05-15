2019-05-15

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك في الشعيبة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة الشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

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. مهندس رصد الحالة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).