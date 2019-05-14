وظائف تعليمية وهندسية وإدارية شاغرة في جامعة كاوست

2019-05-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرس لغة إنجليزية: درجة الماجستير في تخصص اللغة الإنجليزية.

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. مهندس تصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التصميم، الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الإلكترونية).

. منسق دعم التعليم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المكتبات، التصميم التعليمي)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)