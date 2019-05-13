وظائف شاغرة على بند الأجور لدى فروع ديوان المراقبة العامة

2019-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن ديوان المراقبة العامة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور، بالمرتبة (33)، وذلك للعمل بالمركز الرئيس والفروع، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامية لشغل الوظيفة العامة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

. توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

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. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

وأوضح الديوان أن الراغبين التقدم عبر الرابط الخاص في موقع الديوان على شبكة الإنترنت: (هنا)، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440هـ، وحتى 10 رمضان 1440هـ،

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).