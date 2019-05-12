وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة كوكاكولا وسعودي ماركت

أعلنت شركة كوكاكولا عن حاجتها إلى وظائف خالية للسائقين، بشرط حصول المتقدم للوظئفة على مؤهل عالي أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل متوسط، وأن يكون موقفه نهائى من التجنيد سواء إعفاء أو أدى الخدمة، ويحمل رخصة قيادة مهنية.

وتعطي الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين، وتقديم تأمينات اجتماعية وصحية.

للتقدم للوظيفة يمكن للمتقدم ملىء الاستمارة التالية : https://goo.gl/qwNEGi

كما أعلن سعودي إلى حاجته عن عدد من وظائف الخالية وهي بائع ممر، كاشير، تحضير طلبات، سائق دليفرى، مراقب أمن، مندوب توصيل طلبات (طيار)، بائع ثلاجة، فنى تكييف مركزى و تشلرات، ومكان العمل: التجمع – الرحاب – م.نصر – الشيخ زايد – الشيراتون- اكتوبر – سفنكس.

ويشترط الماركت عدد من الشروط المشتركة في معظم الوظائف وهي الحصول على مؤهل عالي (الكاشير)، و مؤهلات متوسطة (الوظايف الاخرى)، من ذكور فقط، خريجين فقط، للسن من 18 إلى 35 سنة.

والمرتب يكوت حسب الخبرة والوظيفة بالإضافة إلى بدل الانتقال، و10 ساعات عمل، وتأمينات طبية واجتماعية، للتقدم لأي وظيفة يرجى ملىء الاستمارة التالية https://tinyurl.com/yd982w5z