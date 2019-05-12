وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة كوكاكولا وسعودي ماركت

وتعطي الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم الشركة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين، وتقديم تأمينات اجتماعية وصحية.
للتقدم للوظيفة يمكن للمتقدم ملىء الاستمارة التالية : https://goo.gl/qwNEGi
كما أعلن سعودي إلى حاجته عن عدد من وظائف الخالية وهي بائع ممر، كاشير، تحضير طلبات، سائق دليفرى، مراقب أمن، مندوب توصيل طلبات (طيار)، بائع ثلاجة، فنى تكييف مركزى و تشلرات، ومكان العمل: التجمع – الرحاب – م.نصر – الشيخ زايد – الشيراتون- اكتوبر – سفنكس.
ويشترط الماركت عدد من الشروط المشتركة في معظم الوظائف وهي الحصول على مؤهل عالي (الكاشير)، و مؤهلات متوسطة (الوظايف الاخرى)، من ذكور فقط، خريجين فقط، للسن من 18 إلى 35 سنة.
والمرتب يكوت حسب الخبرة والوظيفة بالإضافة إلى بدل الانتقال، و10 ساعات عمل، وتأمينات طبية واجتماعية، للتقدم لأي وظيفة يرجى ملىء الاستمارة التالية https://tinyurl.com/yd982w5z
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