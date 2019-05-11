شكرا لقرائتكم وظائف نسائية شاغرة لدى شركة مازولا في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-11 وظائف نسائية شاغرة لدى شركة مازولا في جدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة مازولا للمنتجات الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مساعد صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ويفضل وجود خبرات سابقة. Advertisements وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2019م. وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف نسائية شاغرة لدى شركة مازولا في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.