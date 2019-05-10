وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 10/5/2019

ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 10 مايو 2019، حيث نواصل على مصر فايف اليوم عرض مختلف الوظائف الشاغر بكبرى الشركات بمختلف الصحف المصرية، وتضمن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة والدبلومات، ونتابع الآن عرض كافة الوظائف الشاغرة لليوم كالتالي:-

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 10/5/2019، عدد من إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من أطباء ومحامين وعمال ومهندسين وفنيين ومشرفين وسائقين وسكرتارية وغيرها من الوظائف المتميزة والشاغرة بمختلف الشركات والهيئات، وننشر الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف، كالاتي:-

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إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 10/5/2019:-

فرص عمل بشركة النزا للملابس الجاهزة. فرص عمل بمصنع يعمل في مجال مستلزمات المحجبات. وظائف خالية بصيدليات الرزيقى. مطلوب بائعين لشركة TREE للملابس . مطلوب مهندسين لشركة ايجى ستار اكسبريس للخدمات المتكاملة. مطلوب مهندسين للعمل بشركة المصري الحديد. فرص عمل بنادي السيارات والرحلات المصري. مطلوب مختلف المؤهلات للعمل بمصنع مدام خشاب بسبورتينج. وظائف شاغرة بشركة تيوليب للاستيراد والتصدير. مطلوب خدمة عملاء من الجنسين للعمل بمراكز خدمات متكاملة.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 10/5/2019 على مصر فايف.