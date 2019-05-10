الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم إلى شغل 57 وظيفة

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - واس

دعت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية, الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا).

وأوضحت أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 57 وظيفة شاغرة (رجال، نساء), مبينة أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة من 7 – 13 رمضان الجاري وذلك عبر منظومة جدارة.

وأفادت الوزارة أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين)، تتمثل في الدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة بياناتهم، ليمكن لهم في حالة وجود أي اختلاف تقديم اعتراض سيحظى بدراسته من قبل المختصين في الوزارة، أما في حال كانت البيانات صحيحة فينبغي للمتقدمين الضغط على أيقونة “التقديم على الإعلانات الوظيفية”، مع ملاحظة أن الوزارة ستستبعد أي طلب غير مطابق أثناء عملية الترشيح.

وتتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية للمتقدمين تحديد رغباتهم الوظيفية من خلال التأشير على المربع المخصص لذلك في نموذج الطلب الإلكتروني، ومن ثم حفظ الطلب.

وحددت الخدمة المدنية في إعلانها الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة المطلوب توافرها في بهم، إذ اشتملت هذه الفئات على خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير)، لافتةً النظر إلى أن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، مشترطةً توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، مع الأخذ في الحسبان أن الدعوة ستوجه على كل وظيفة للمتقدمين الأعلى نقاطاً، فيما ستجري عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مؤكدةً في إعلانها أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية هيأت في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة جملة من التعليمات والإرشادات، لذا تحث المتقدمين على قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح، في حين دعت جميع المتقدمين إلى لزوم متابعة الأسماء المرشحة للوظائف عبر بوابتها الإلكترونية.