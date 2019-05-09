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وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة موبايلي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي سكرتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، السكرتارية).
. أخصائي الوساطة والتواصل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة موبايلي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2019م.
وأشارت شركة موبايلي، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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