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2019-05-09 وظائف إدارية وفنية شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مساعد أول إدارة المباني. . أخصائي أول عمليات المبيعات. . خبير الاتصالات التسويقية. Advertisements . أخصائي مخاطر أول. . فني أول عمليات تقنية المعلومات. وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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