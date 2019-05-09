وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- تنمية المواهب والقيادة (الرياض).

. مشرف الموارد البشرية (مكة المكرمة).

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. وكيل المشتريات (مكة المكرمة).

. مساعد المراقب المالي (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).