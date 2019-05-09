2019-05-09

تطوير التعليم تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الحكومية “تطوير التعليم القابضة”، فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في المجالات الإدارية والتقنية والتربية الخاصة، في كل من ” الخبر، الرياض، وبريدة “.

وتأتي مسميات الوظائف وشروطها، كالتالي:

– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– فني تقنية معلومات (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (تقنية معلومات) أو ما يعادلها.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي نفسي (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علم نفس.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

Advertisements

– أخصائي علاج وظيفي (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج وظيفي).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي علاج طبيعي (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج طبيعي).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– أخصائي تربية خاصة (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس تربية خاصة.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– مدير قسم الموارد البشرية (للرجال والنساء – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة 5 سنوات في التوظيف والتدريب وإجادة اللغة الإنجليزية.

مقر العمل: مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة الحالية، من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:(هنـا).