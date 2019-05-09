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2019-05-09 وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى تطوير القابضة في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والخبر، وبريدة). وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي نطق وتخاطب (الخبر). . فني تقنية معلومات (بريدة). . أخصائي نفسي (الخبر). . أخصائي علاج وظيفي (بريدة). . أخصائي نطق وتخاطب (بريدة). Advertisements . أخصائي سمعيات (بريدة). . أخصائي علاج طبيعي (الخبر). . أخصائي سمعيات (الخبر). . أخصائي تربية خاصة (الخبر). . مدير قسم الموارد البشرية (الرياض). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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