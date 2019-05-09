- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. ممرض- وحدة العناية المركزة للمواليد: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. محلل فني أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).
. أخصائي أطفال عناية مركزة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو الزمالة في تخصص طب العناية المركزة للأطفال.
وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.