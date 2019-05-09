وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران

2019-05-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممرض- وحدة العناية المركزة للمواليد: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

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. محلل فني أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).

. أخصائي أطفال عناية مركزة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو الزمالة في تخصص طب العناية المركزة للأطفال.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)