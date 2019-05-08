5 وظائف إدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

2019-05-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج حضانة المواهب، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل تنمية الأفراد.

. محلل التوظيف.

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. محلل عمليات الموارد البشرية.

. محلل تطوير المنظمة.

. محلل عمليات خدمة العملاء.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)