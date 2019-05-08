تعليم الدوادمي يُعلن عن وظائف حراس ومستخدمين

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الدوادمي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عن توفر وظائف شاغرة بمسمى حراس ومستخدمين ومستخدمات بالإدارة والمدارس التابعة لها والمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كلٍّ من الجمش، البجادية، نفي السر على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ).

وقالت إدارة تعليم الدوادمي إن ذلك وفق الشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم سعوديًا ومتزوجًا ولا يقل عمره عن(35) عامًا لحراس مدارس البنات.

2-أن يكون مكملًا لعمر (18) عامًا للمستخدمين والمستخدمات و(25) عامًا لحراس مدارس البنين.

3-أن يكون المتقدم ساكنًا بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

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4-أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة.

5-أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

6-ألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات.

7-ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف.

8-أن يجتاز الكشف الطبي.

9-أن يجتاز المقابلة الشخصية.

من جانبه أكد مدير إدارة الموارد البشرية في تعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، على من يرغب التقدم لتلك الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من يوم الأحد 7 / 9 / 1440هـ إلى 24 / 9 / 1440هـ.