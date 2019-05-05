وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 29/4/2019

نستمر في عرض تحديث يومي وأسبوعي لجميع الوظائف المختلفة بكبرى الصحف المصرية والعربية على مصر فايف، حيث نتابع اليوم عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 29 أبريل 2019، فقد تضمنت جريدة الوسيط مجموعة متميزة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، و نستعرضها على مصر فايف كالتالي:-

نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين 29/4/2019، أعلانات وظائف خالية بالإسكندرية والقاهرة، متضمنة لعدد كبير من فرص العمل المتميزة بكبرى الشركات من سائقين وعمال وفنيين وسكرتارية ومحامين وأمناء وأفراد امن ومهندسين وغيرها من الوظائف المتميزة.

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إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي لجميع المؤهلات

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 29/4/2019:-

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال النسيج بالمنطقة الحرة. وظائف خالية بشركة المصري للحديد. فرص عمل بشركة ايجى ستار اكسبرس للخدمات المتكاملة. وظائف خالية بشركة توليب للاستيراد والتصدير . فرص عمل بسلسلة مطاعم يبتزا كوين. فرص عمل بشركة النزا للملابس الجاهزة. وظائف خالية بنادي السيارات والرحلات المصري. وظائف خالية بشركة البارون ستار للبرمجيات. وظائف خالية بشركة دوائية كبرى. مطلوب عاملات ومشرفات لجمعية خيرية كبرى تعمل في مجال رعاية الأيتام.

ونتابع الآن بالصور نشر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 29/4/2019 على مصر فايف.