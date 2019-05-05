وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط لجميع المؤهلات

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نقدم اليوم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي لكافة متابعي مصر فايف، وذلك من خلال خدمة الوظائف الخالية، لإتاحة كافة الوظائف المناسبة لمختلف المؤهلات وفى جميع التخصصات، لجميع الباحثين عن عمل، حيث نستمر على مصر فايف في تقديم مختلف الوظائف الخالية بكبري الصحف لجميع المؤهلات، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المنشورة بجريدة الوسيط لليوم كالتالي:-
ننشر احدث إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية ” وسيط القاهرة والإسكندرية والدلتا” اليوم الجمعة 3/5/2019، لجميع المؤهلات، فقد تضمنت مجموعة متميزة من الوظائف من محامين ومهندسين ومحاسبين وأفراد امن وسكرتارية وسائقين وعمال و وظائف إدارية وخدمية وغيرها من الوظائف التي تتناسب مع جميع المؤهلات، وننشر بالصور الوظائف لليوم كالتالي:-
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وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 3/5/2019 :-
- وظائف خالية بشركة الساكت للمقاولات والاستثمار العقاري.
- وظائف خالية بمستشفى الجزيرة الدولي.
- فرص عمل بشركة العلا مصر للتجارة والتوكيلات.
- فرص عمل بنادي جولدن أسمرات هايتس بالمقطم.
- وظائف خالية بشركة وان بانوراما للسياحة.
- فرص عمل بقرية البنوك السياحية.
- وظائف شاغرة بشركة ايجى ستار اكسبريس للخدمات المتكاملة.
- وظائف خالية بنادي السيارات والرحلات المصري ” نادى الإسكندرية وفندق النادي بالعلمين”.
- مطلوب مهندسين لشركة المصري للحديد .
- وظائف شاغرة بشركة تيوليب للاستيراد والتصدير.
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