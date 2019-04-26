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5 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مدينة سعود الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. طبيب مقيم- طب الطوارئ للكبار (للسعوديين).
. مساعد استشاري- جراحة التجميل.
. مراجع داخلي مالي (للسعوديين).
. استشاري الطب الباطني.
. مساعد استشاري الطب الباطني.
وبيَّنت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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