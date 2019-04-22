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الخطوط السعودية تعلن توفر وظائف قيادية شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الخطوط السعودية عن وظيفة إدارية شاغرة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير الخدمات اللوجستية Logistics Manager)، لحملة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال أو الهندسة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير الخدمات اللوجستية (Logistics Manager).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في سلسلة التوريد أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال أو الهندسة.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.8 من 4) أو (3.5 من 5).
3- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال النقل والإمداد مع ما لا يقل عن 4 سنوات في منصب إداري.
4- المعرفة في العمليات الجمركية.
5- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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