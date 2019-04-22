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للمواطنين فقط.. شرطة المدينة تعلن توفر وظيفة بالمرتبة الخامسة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة توفر وظيفة بمسمى (نائب عمدة – ب)، المخصصة لحي (المغيسلة) بالمدينة المنورة، التابعة لمركز شرطة قباء.
واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم سعودي الأصل، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– نائب عمدة (ب).
الشروط:
1- أن يكون سعودي الأصل.
2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
3- أن يكون من سكان الحي أو المكان ومقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الإعلان ومن العارفين بأحوال السكان فيه على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى.
6- أن يكون سالماً من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام الوظيفة على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية ومعتمدة.
7- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.
8- أن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة العامة.
9- ألا يكون متقاعداً عسكرياً أو مدنياً.
10- ألا يكون عسكرياً على رأس العمل.
11- يشترط لشغل الوظيفة بالمرتبة (الخامسة) أن تكون الخدمة المحسوبة بعد المؤهل العلمي:
أ- يفضّل من يحمل الشهادة الجامعية.
ب- الثانوية العامة أو ما يعادلها + أربع سنوات خبرة (بعد الثانوية).
موعد التقديم:
– التقديم يبدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/22م ولمدة (30) يوماً من تاريخه.
طريقة التقديم:
– التقدم بطلبه باستدعاء لشرطة منطقة المدينة المنورة – شئون الموظفين مصطحباً معه (الشهادات، الخبرات العلمية والعملية، وبطاقة الأحوال المدنية، وعقود الإيجار).
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