وظائف إدارية شاغرة لدى برنامج الخدمات الصحية بالجبيل

2019-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أول تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة المواد)، ويفضل درجة الماجستير.

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. مشرف إطلاق المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مشرف علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)