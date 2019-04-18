وظيفة محاضر شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

2019-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “محاضر” شاغرة، والمخصصة لقسم التربية الخاصة في تخصص (التربية الخاصة) طلاب عدد (1)، للعام الدراسي 1439/ 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في الماجستير عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

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– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (35) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة التوفل أو STEP أو IELTS المطلوبة.

– أن يكون حاصل على درجة قدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم من شاغلي الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تُقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرُّج، وكشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب وكيل كلية الدراسات العليا التربوية للتطوير بمبنى رقم (2300) غرفة رقم (143E42)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارا من تاريخ 16/ 8/ 1440هـ ويستمر حتى تاريخ 27/ 8/ 1440هـ، خلال الدوام الرسمي.