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وظائف فنية شاغرة في شركة بنده للتجزئة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني صيانة- كهرباء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، مع وجود خبرات سابقة.
. فني صيانة- تكييف وتبريد: شهادة الدبلوم في تخصص أنظمة التبريد وتكييف الهواء، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ الموافق 18 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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