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30 وظيفة شاغرة لدى شركة الفلك في ظهران الجنوب
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة ظهران الجنوب.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. كاتب/ محرر (عدد 10 وظائف).
. أخصائي علاقات وسائل الإعلام (عدد 10 وظائف).
. أخصائي علاقات عامة (عدد 10 وظائف).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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