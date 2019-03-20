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3 وظائف إدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل إدارة القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية).
. مراقب الوثائق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو المالية، أو المحاسبة).
. مشرف أول عمليات المنازعات والمطالبات: درجة البكالوريوس في تخصص الأعمال المصرفية، أو أي مجال مماثل.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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