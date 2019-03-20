10 وظائف شاغرة للسعوديين في فندق إيلاف مكة

2019-03-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف استقبال”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “فندق إيلاف” في مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)