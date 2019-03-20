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وظيفة سائق شاغرة في جامعة المؤسس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت وكالة جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع توفر وظيفة شاغرة بمسمى “سائق” على بند الأجور فئة (ج) ذات الرقم (237)، وترغب الوكالة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كأعلى مؤهل تعليمي.
– أن يحمل رخصة قيادة عمومي سارية المدة.
– أن لا يزيد عمره المتقدم على 40 سنة، ولا يقل عن 18 سنة.
وأوضحت الوكالة أن التقديم سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/7/17هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1440/7/19هـ، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وذلك بمبنى وكالة الجامعة للمشاريع بإدارة الشؤون الإدارية.
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