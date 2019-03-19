12 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وجدة

2019-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (الرياض).

. استشاري مسالك بولية (الرياض).

. أخصائي مختبر/ علم الأنسجة (الرياض).

. مأمور سنترال (الرياض).

. استشاري- الحالات الحرجة (الرياض).

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. محلل أمن المعلومات ومعالجة الكوارث (الرياض).

. كاتب جناح (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. مساعد مغسلة (الرياض).

. مساعد صيانة (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)