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وظائف شاغرة للجنسين في شركة ندى بجدة والخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظتي جدة والخبر.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. سائق (للرجال/ الخبر).
. مشرف مبيعات (للرجال/ جدة).
. موظف مشتريات (للسعوديين والسعوديات/ الخبر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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