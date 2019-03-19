- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين في ساماكو للسيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للسعوديين في ساماكو للسيارات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رجل أمن (الخبر).
. رجل أمن (الرياض).
. رجل أمن (جدة).
. مراقب أمن (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للسعوديين في ساماكو للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.