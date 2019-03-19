وظائف شاغرة للسعوديين في ساماكو للسيارات

2019-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. رجل أمن (الخبر).

. رجل أمن (الرياض).

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. رجل أمن (جدة).

. مراقب أمن (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)