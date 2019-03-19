شكرا لقرائتكم 6 وظائف فنية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19 6 وظائف فنية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الفنية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظتي جدة والخبر. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: . رسام/ دهان طلاء سيارات (عدد وظيفتين/ جدة). Advertisements . رسام/ دهان طلاء سيارات (عدد 4 وظائف/ الخبر). وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 وظائف فنية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.