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2019-03-15 وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى جمعية جود في حائل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود” عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية: . مدير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإدارية. . محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة. Advertisements . باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية. . باحثة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية. . سكرتير: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال التخصص. وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المتقدم عليها بعنوان الرسالة على البريد الإلكتروني: ([email protected])، في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ 13 مارس 2019م، مشيرة إلى أنه سوف يتم تحديد المميزات المالية وطبيعة العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية والفرز النهائي.









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