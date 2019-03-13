شكرا لقرائتكم هنا رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-13 هنا رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء أمس الثلاثاء، عن بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت الحج والعمرة أن التقديم على الوظائف ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5/ 7/ 1440هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 7/ 1440هـ، وذلك على رابط التقديم هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.