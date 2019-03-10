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2019-03-10 وظائف شاغرة للجنسين في غرفة البكيرية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز التدريب والتطوير بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الآتي: . وظائف مدربين في المجالات التالية: – الإدارة.

– تطوير الذات.

– القانون.

– السلامة.

– الهندسة.

– الإعلام.

– التصميم والفنون التشكيلية. كما يعلن المركز حاجته لعدد (2) موظف/ موظفة (إداريين)، وذلك وفق الشروط التالية: . التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي. Advertisements . يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء. . إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت. . إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً. . الإقامة تكون بمحافظة البكيرية. وأوضح المركز أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، أو ([email protected])، علما بأن التقديم متاح حتى تاريخ 14 مارس 2019م.









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