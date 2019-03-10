وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للجنسين في جامعة المؤسس

2019-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عبر موقعها الإلكتروني، رغبتها بشغل بعض التخصصات الأكاديمية (الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين) بأعضاء هيئة تدريس بمراتب (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، ووظائف مدرسي لغة، لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات للعام الدراسي 1440/1441هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس بمراتب (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، ووظائف مدرسي اللغة بجميع قطاعات الجامعة.

– أن لا يكون المتقدم من شاغلي الوظائف الحكومية.

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وأوضحت الجامعة أن الراغبين والراغبات تقديم السيرة الذاتية + صورة من مؤهلاته العلمية + صورة من شهادات الخبرة العملية + معادلة المؤهلات العلمية لمن حصل عليها من غير الجامعات السعودية وذلك بصيغة (PDF)، مشيرة إلى أنه لن تقبل الطلبات الورقية، وكذلك لن يتم قبول الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم، على أن يتم استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم الأحد 1440/7/3هـ الموافق 2019/3/10م وحتى يوم الخميس 1440/7/14هـ الموافق 2019/3/21م.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز أنه للاستفسارات يمكن التواصل على الهاتف : [8001169528]، أو على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

وللاطلاع على التخصصات والوظائف المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا) وللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)