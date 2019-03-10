بالأسماء.. المالية تدعو 23 متقدمة على وظائفها للمطابقة النهائية عبر جدارة

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية أسماء (23) من المتقدمات على وظائفها والمعلنة في 1440/04/02هـ عبر موقع الوزارة، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية وذلك من اليوم الأحد الموافق 1440/07/03هـ الى يوم الثلاثاء الموافق 1440/07/05هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

– وتؤكد وزارة المالية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة المالية.

وطلبت وزارة المالية من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

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1- الهوية الوطنية.

2- أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة المالية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

الهوية الوطنية الاسم 3556****** اثير عبدالعزيز محمد الجربوع 1676****** اروى سعد بن عبدالله البواردي 3902****** امل على احمد الغامدي 0172****** أبرار عبدالله احمد بتوه 8623****** أروى علي عثمان العجلان 6966****** أروى فتحي حسين حضيري 8200****** تهاني عبدالله سعيد الزهراني 9900****** خوله طلال عباس المحروقي 6757****** داليا خالد يحي زاحم 9620****** رؤى علي بن محمود سنبل ​2894****** ريم علي ابن احمد الغامدي​ ​4503****** ريما عبدالله فرحان الثويني​ ​0875****** ساره بالقاسم محمد الشمراني​ 2779******​ ​ساره ناصر سعد الهاجري 1688******​ شهد صالح بن محمد السحيباني​ ​4670****** غيداء عبيد فالح النفيعي​ 5266******​ منى صنت صاهد الحربي​ 5926******​ منيره محمد عبدالله الهذيلي​ 3753******​ مها عبدالسلام عبدالغني العسيري​ ​8075****** نوال محمد عبدالله العقيل​ ​3523****** نوره ابراهيم بن أحمد البراك​ 2662******​ نوره حسن عامر العامري​ 5378******​ نوف عبدالعزيز بن ابراهيم الجريفاني​

وأوضحت وزارة المالية أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).