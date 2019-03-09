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وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة العبيكان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات “العبيكان” للاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير جودة التصنيع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.
. فني مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية الجودة الكيميائية، أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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