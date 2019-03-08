شكرا لقرائتكم 21 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في مشروع مدينة القدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-08 21 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في مشروع مدينة القدية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض. وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محاسب الموازنة العامة (للسعوديين). . أخصائي توظيف (للسعوديين). . مدير جدولة مكتب إدارة المشروع. . أخصائي المدينة الذكية. . كبير موظفي المشتريات. . مدير أمن تقنية المعلومات. . مدير إدارة المخاطر. . مصمم جرافيك. . تنفيذي العلاقات المؤسسية. . مدير العلاقات المؤسسية. Advertisements . مدير تقنية المعلومات والاتصالات. . مدير السلامة والصحة والبيئة. . مدير الخدمات اللوجستية. . مدير عقود المشروع. . مدير مراقبة الوثائق. . مدير الأمن. . مدير إدارة التسويق الإستراتيجي والعلامات التجارية. . مدير مساعد المشاريع الخاصة. . أخصائي المشاريع الخاصة. . مدير مساعد إدارة البرامج. . أخصائي إدارة الشركاء. وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في مشروع مدينة القدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.