اليابان | الحياة في عالم ما بعد الكورونا: من "البقاء في المنزل" إلى "الاستمتاع في المنزل"!

أثارت أزمة فيروس كورونا الجديد وسياسات "البقاء في المنزل" التي تلت ذلك اتجاهات استهلاكية جديدة تعزز بيئة منزلية أكثر أناقة، رفاهية، وراحة. يُجبر الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنزل بسبب القيود المفروضة على النزهات، تقليص أعمال المطاعم، والخدمات، ويستكشف الناس أنماط الحياة الجديدة ويطورون أنماطًا جديدة من الاستهلاك لضروريات الطعام والملابس والمأوى.

كسر الرتابة والروتين في المنزل

حتى في الوقت الذي يمتنع فيه الناس طوعًا عن الخروج أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، فإنهم ما زالوا يرون بعضهم البعض في اجتماعات العمل عبر الإنترنت واللقاءات عبر الإنترنت للشرب والمحادثة. نظرًا لأن أيام العزلة الذاتية امتدت إلى أسابيع وشهور، يتأنق عدد أكبر من الأشخاص في لقاءاتهم عبر الإنترنت كما لو أنهم يظهرون أن حياتهم في المنزل مرضية وممتعة.

وقد أدى ذلك إلى زيادة المبيعات لمتاجر الملابس عبر الإنترنت مثل Drobe، والتي تقدم للعملاء الخدمة الإضافية من المصمم الشخصي الذي يختار الملابس الأنيقة للاجتماعات عبر الإنترنت والمقابلات. ويقع مقر الشركة الرئيسي في حي شيبويا بوسط العاصمة طوكيو. عندما تم الإعلان عن إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء اليابان في أبريل/ نيسان، زادت الطلبات الجديدة لعضوية الشركة أكثر من الضعف عما كانت عليه في يناير/ كانون الأول.

يسجل أعضاء Drobe الجدد علاماتهم التجارية المفضلة وميزانيتهم الشهرية وصور ملابسهم المفضلة. استنادًا إلى هذه المعلومات، يطبق المصمم تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم مجموعة مخصصة يتم إرسالها عن طريق خدمة البريد السريع للعملاء، الذين يحتاجون فقط إلى الدفع مقابل تلك العناصر التي يحبونها حقًا.

مع وجود المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل، كان هناك انخفاض واضح في الطلب على البدلات وربطات العنق. ولكن بفضل نهج مبيعات Drobe الذكي، بدأ ظهور سوق جديدة حيث يمكن للناس الاستمتاع بأزياء الملابس في منازلهم الخاصة، أثناء وخارج العمل.



عينة من الملابس المختارة بأسلوب المصمم الخاص في صندوق خدمة بريد دروب (Courtesy of Drobe).

يوجد في مدينة ناغويا العديد من المناطق السكنية التي بها محلات سوبر ماركت راقية مثل Seijō Ishii، والمعروفة باختيارها للمنتجات المستوردة، و Frante المشهورة بتشكيلة غنية من المواد الغذائية عالية الجودة. وقد شهدت هذه السلاسل ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات منذ إعلان الطوارئ على المستوى الوطني في أبريل/ نيسان.

أفادت Yamanaka وهي الشركة الأم لسلسلة Frante، أن المبيعات في محلات السوبر ماركت الثمانية التابعة لها في الفترة من 21 أبريل/ نيسان إلى 17 مايو/ أيار ارتفعت بنسبة 20٪ مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي. وأظهرت محلات السوبر ماركت في Frante في الأحياء الثرية بشكل خاص زيادة بأكثر من 30٪.

انخفضت أسعار المواد الغذائية الفاخرة بسبب انخفاض الطلب مع إغلاق المطاعم وإلغاء الحفلات والمناسبات، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمواد الغذائية العامة في السوبر ماركت. ومع ذلك، يضع الناس العديد من هذه الأطعمة الفاخرة على طاولاتهم في محاولة لكسر رتابة الاضطرار إلى البقاء في المنزل أثناء فترة تفشي الوباء. الزيادة في المبيعات هي على الأرجح بسبب هذا الاتجاه.

يقول أحد رجال الأعمال الذين يتسوّقون في محلات السوبر ماركت الفاخرة في ناغويا ”نظرًا لأننا جميعًا نقضي المزيد من الوقت معًا كعائلة، فمن الطبيعي أن نرغب في الاستمتاع بوجبة لطيفة من حين لآخر“. ”لا يمكننا تناول الكثير من الطعام الآن، لذلك لدينا بالتأكيد المال“.

جهاز تنقية هواء يحارب الفيروسات

تجذب أجهزة تنقية الهواء الأنيقة وعالية الأداء الانتباه في هذه الأيام التي ينتشر فيها فيروس كورونا. أحد الأمثلة على ذلك هو مطهر / مزيل الروائح من Turned K المثبت على الحائط والمصنوع من قبل شركة Kaltech، وهي شركة تجارية للأجهزة المنزلية مقرها في أوساكا تم إطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي من قبل مجموعة من مهندسي شركة شارب السابقين.

تستخدم Turned K تقنية التحفيز الضوئي لتسريع تكسير الفيروسات والعفن في الماء وثاني أكسيد الكربون. في الاختبارات التي أجريت في مركز أبحاث كيتاساتو للعلوم البيئية، وجد أن Turned K يمكن أن يقضي على ما يقرب من 99.9 ٪ من فيروسات الإنفلونزا في الغرفة.

تتميز الوحدة بتصميم أبيض نقي وهي صغيرة، لا يتجاوز ارتفاعها 44 سم وعرضها 42 سم وسمكها 8.8 سم فقط. يتم وضع المفاتيح على الجانب. وهي صغيرة وغير مزعجة، حيث تمتزج الوحدة بشكل رائع في أي بيئة منزلية تقريبًا، سواء في غرفة المعيشة أو الدراسة.

قبل تفشي الوباء، كانت أجهزة تنقية الهواء مجهزة بفلاتر وبتكلفة عامة تتراوح بين 10000 و30000 ين ياباني. اشترى معظم الناس هذه الأجهزة لتخليص منازلهم من حبوب اللقاح خلال موسم حمى القش.

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في المقابل، يبلغ سعر التجزئة لـ Turned K حوالي 60000 ين ياباني بدون الضريبة الاستهلاكية، مما يجعله أغلى بكثير من مرشحات ومنقيات الهواء التقليدية. لكنها حققت مبيعات جيدة منذ بدء تفشي الوباء، وتستمر المبيعات في الزيادة. لتلبية النمو في الطلب، زادت Kaltech إنتاجها الشهري بأكثر من الضعف في مايو/ أيار إلى حوالي 15000 وحدة.



مطهر / مزيل الرائحة المثبت على الحائط Kaltech Turned Kمن. (Kaltech Corporation)

الطلب المتزايد على أجهزة تنقية الهواء الأنيقة عالية الأداء هو اتجاه استهلاكي جديد آخر، وينضم للضروريات الثلاثة المتمثلة في الطعام، الملبس، والمأوى. إنه مؤشر واضح على الرغبة المتزايدة، نظرًا للوباء الذي لا يزال مستمرًا والوقت الطويل الذي يقضيه الناس في المنزل، لمكافحة عدم اليقين من خلال الحفاظ على المنزل نظيفًا وآمنًا ومريحًا قدر الإمكان.

أنماط الاستهلاك الجديدة في عصر ما بعد الكورونا

كيف ستغير جائحة كورونا اتجاهات المستهلكين؟

في 25 مايو/ أيار، رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو وهوكايدو، لتنهي بذلك حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على الصعيد الوطني والتي كانت سارية لمدة شهر ونصف منذ 7 أبريل/ نيسان. سنرى فيما يلي تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على النزهات والعمليات التجارية غير الضرورية.

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر اتجاهات الاستهلاك التي تدعم أنماط الحياة الجديدة التي تركز على المنزل.

على الرغم من رفع حالة الطوارئ، إلا أن القلق لا يزال قائماً حيث يستعد الناس لموجة ثانية، وربما حتى ثالثة من تفشي الوباء. الحياة القديمة التي تمكنا فيها من الذهاب إلى حيث كنا نقضي أوقاتا ممتعة عندما كنا سعداء، والتجمع مع الآخرين، لن تعود حتى يتوفر لقاح فعال لهذا الوباء المتفشي عالميا.

في الوقت نفسه، أدت الأزمة إلى أنماط حياة جديدة ومبتكرة بما في ذلك حفلات الشرب عبر الإنترنت والعمل عن بعد. لم يكتشف عدد قليل من الناس أهمية الروابط الأسرية أيضًا. من غير المرجح أن يتخلى الناس عن طرق جديدة للاستمتاع والراحة التي ظهرت في الأزمة. حتى بعد أن يتم إطلاق سراحنا من ”الإقامة الجبرية“ التي فرضناها ذاتيًا، من المحتمل أن يظل المنزل محوريًا للعمل والاستهلاك.

قد يستمر الطلب على الأجهزة المنزلية عالية الأداء والأثاث والإضاءة الأنيقة في النمو. من المحتمل أن نشهد أيضا نموًا مشابهًا في المنتجات والأنشطة الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها بالقرب من المنزل، مثل الدراجات والمعدات الرياضية والأنشطة الخارجية.

وبالمثل، سنرى على الأرجح المزيد والمزيد من تجار التجزئة وشركات المطاعم تتنافس على تقديم المنتجات والخدمات التي يمكن الاستمتاع بها في المنزل. تسببت القيود على الخروج وإغلاق العديد من المطاعم والشركات بينما نكافح للحد من انتشار فيروس كورونا في انخفاض حاد في الاستهلاك، لكن الرغبة الكامنة في الخروج وتناول الطعام لا تزال قوية. لقد استوعبت العديد من الشركات بالفعل هذا الأمر وتستكشف خيارات جديدة ومبتكرة.

لنأخذ، على سبيل المثال، ظهور الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات وهي أسرع 20 مرة من الشبكات اللاسلكية المتاحة الآن. سيسمح ذلك بتنزيلات عالية السرعة وكبيرة الحجم، مثل تنزيل فيلم مدته ساعتان في 3 ثوانٍ فقط. من المحتمل أن نرى قريبًا هذه التقنية عالية السرعة المستخدمة لتوزيع أفلام الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية. ربما سنرى أيضًا أن الإنترنت ستلعب دورًا أكبر في تقديم الخدمات التعليمية والطبية.

الاتجاهات الاستهلاكية الجديدة الناشئة عن أزمة كورونا، ربما ستستمر أيضا بعد وضع حد لهذا الوباء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: اجتماع أصدقاء لحفلة شرب عبر الإنترنت، وهو واحد من العديد من الاتجاهات الجديدة الناشئة في البيئة المتغيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. الصورة من أفلو)