اليابان | دراسة: أطفال المرحلة الابتدائية اليابانية يقرأون كتبًا أقل من الماضي

التعليم الياباني 22/02/2020

وجد مسح تم عام 2019 أن تلاميذ المرحلة الابتدائية في اليابان يقرأون في المتوسط ثلث عدد الكتب التي كانوا يقرأونها في عام 1989. في هذا الموضوع نلقي الضوء على أسباب هذا التراجع بالأرقام.

وجد مسح أجرته مؤسسة جاكين للأبحاث التربوية عام 2019 انخفاضًا ملحوظًا في حجم القراءة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية مقارنة بعام 1989. واستهدف المسح 1200 تلميذ في المرحلة الابتدائية (100 فتاة و100 فتى في الصف الواحد)، مع آبائهم.

بشكل عام، يقرأ الطلاب 3.1 كتاب شهريًا. يتفوق تلاميذ الصف الأول حسب الصف، حيث يقرأون 3.8 كتاب في المتوسط، بينما يقرأ تلاميذ الصف الخامس أقد عدد من الكتب بنسبة 2.3 كتاب. تميل كمية القراءة من قبل الأطفال إلى الانخفاض مع تقدمهم في الصفوف. من بين تلاميذ الصف الرابع حتى السادس، أجاب 30٪ أنهم لا يقرأون ولو حتى كتابًا واحدًا شهريًا.

إذا نظرنا إلى الوراء 30 سنة إلى الدراسة الاستقصائية لعام 1989، فإن تلاميذ المرحلة الابتدائية كانوا يقرأون في المتوسط عموما 9.1 كتاب، وهذا يعني أن حجم الكتب التي يتم قراءتها انخفض بنسبة الثلثين. على عكس الدراسة الاستقصائية لعام 2019، أظهر مسح عام 1989 أيضًا أن القراءة كانت أكثر انتشارًا بين الأطفال في الصف الثالث وما فوق، حيث كانوا يقرأون 10 كتب أو أكثر في المتوسط كل شهر.

انخفضت نسبة مشاهدة أطفال المرحلة الابتدائية للتلفزيون بنسبة لا تقل عن 50-60٪، لذلك لا يمكن افتراض أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم قراءة الأطفال. بينما زاد وقت اللعب بعد المدرسة قليلاً في عام 2019، إلا أن هذا ليس أيضا السبب وراء ابتعاد الأطفال عن القراءة.

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في المقابل، ضمن فئة الهواتف الذكية والأجهزة المماثلة التي يمكنهم استخدامها بحرية، أجاب 926 طفلًا، يمثلون 77٪ بشكل عام، أنهم يستخدمون هذه الأنواع من الأجهزة. كان السببان اللذان أعطاهما أكثر من غيرهما للاستخدام هو ممارسة الألعاب (76.9٪) لمدة 45 دقيقة في المتوسط يوميًا ومشاهدة مقاطع الفيديو (78.2٪) لمدة 44 دقيقة يوميًا.

قد يعتقد أن تلاميذ المرحلة الابتدائية كونهم مواطنين رقميين، كانوا يقرؤون ويدرسون باستخدام هواتفهم الذكية، ولكن أجاب 18.1٪ منهم فقط بأنهم يقومون بقراءة الكتب الإلكترونية ولمدة 6 دقائق فقط في المتوسط يوميًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)