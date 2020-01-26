اليابان | انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اليابان

اقتصاد 26/01/2020

بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في اليابان في العام الماضي 5،195،216 وحدة، وهو ما يمثل أول انخفاض منذ 3 سنوات.

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان بنسبة 1.5 ٪ في عام 2019، في أول انخفاض منذ 3 سنوات. تظهر إحصائيات رابطة تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الصغيرة أنه تم شراء ما مجموعه 5،195،216 سيارة جديدة.

بلغت المبيعات في سوق السيارات الرئيسي 3،284،870 وحدة، بانخفاض قدره 1.9٪ على أساس سنوي. كما انخفضت مبيعات السيارات الصغيرة، والتي عززت انخفاض مبيعات السيارات بشكل رئيسي في العام الماضي بنسبة 0.7 ٪ لتصل إلى 1910346 وحدة. وقد شكلت السيارات الصغيرة "الميني" 36.8٪ من مجموع مبيعات السيارات.

تظهر النتائج الشهرية لعام 2019، مقارنة بالعام السابق، أن المبيعات كانت مساوية أو حتى أعلى من مبيعات 2018 حتى أوائل الخريف، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل حاد في أكتوبر/ تشرين الأول. وشملت العوامل التي تؤثر على الانخفاض أضرارا واسعة النطاق التي تتسبب فيها كل من الإعصار فاكساي وهاغيبيس، مما أدى إلى تباطؤ المبيعات. كما أن الارتفاع غير المتوقع في مبيعات السيارات الجديدة في الفترة التي سبقت رفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن بنفس مستوى المبيعات قبل الزيادة الضريبية السابقة في عام 2014.

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ارتفعت مبيعات تويوتا بفضل طرحها نسخة جديدة من سيارتها من طراز كورولا، بنسبة 2.9٪ لهذا العام، وشهدت دايهاتسو زيادة في المبيعات بنسبة 1.9 ٪. لكن بشكل عام انخفضت مبيعات شركات صناعة السيارات اليابانية الرئيسية الستة خلال عام 2019. وشهدت سوبارو على وجه الخصوص انخفاضا في المبيعات بنسبة 11.6٪ في أعقاب فضيحة تزوير بيانات استهلاك الوقود والانبعاثات التي تفجرت عام 2017، والتي حفزت الشركة إلى إصلاح وتجديد نظام الإنتاج الخاص بها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، جيجي برس)