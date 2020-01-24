اليابان | سيارة هوندا إن-بوكس الصغيرة الأكثر مبيعا في اليابان للعام الثالث على التوالي

اقتصاد 25/01/2020

السيارة الصغيرة والمركبات الفسيحة نسبيا، ظلت شعبية في اليابان في 2019. في هذا المقال نسلط الضوء على السيارات التي سيطرت على السوق الياباني خلال العام المنصرم.

حلت سيارة هوندا إن-بوكس صغيرة الحجم في المرتبة الأولى بين أكثر السيارات مبيعا في اليابان في عام 2019 للعام الثالث على التوالي. وارتفعت مبيعات سيارة إن-بوكس بنسبة 4.8% عن عام 2018 لتصل إلى 253.500 وحدة، لتتفوق بفارق كبير على سيارة دايهاتسو الصغيرة تانتو والتي احتلت المركز الثاني بحجم مبيعات وصل إلى 175.292 وحدة.

تم إعادة تصميم السيارة إن-بوكس بالكامل في سبتمبر/ أيلول 2017، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعًا لمدة 26 شهرًا من ذلك الحين وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019. في حين احتلت دايهاتسو تانتو ترتيب المبيعات مؤقتًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أن السيارة إن-بوكس عادت به مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول. ومع تتبع شركات السيارات الصغيرة خطوات السيارة إن-بوكس التي تقوم بتحسين ميزات السلامة وزيادة المساحة الداخلية، تتحسن الصورة العامة للسيارات الصغيرة وعوامل الجودة أيضا.

جميع السيارات الصغيرة التي تحتل المراكز في العشرة الأولى هي على طراز إن-بوكس. تتميز هذه الفئة من السيارات بمساحة داخلية فسيحة وأبواب منزلقة تجعل من السهل الدخول والخروج، مما أهلها لتصبح ذات شعبية خاصة بين العائلات وكبار السن.

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اللون الضوء الأصفر يشير إلى السيارات الصغيرة. تم جمع البيانات بواسطةNippon.com بناءً على بيانات من رابطة تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

بالنسبة للطرازات الأخرى من السيارات عادية الحجم، نجد أن السيارة تويوتا بريوس الهجينة قد احتلت المرتبة الأولى، بزيادة قدرها 8.8٪ لتصل مبيعاتها إلى 125،847 وحدة. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات نيسان نوت بنسبة 13.1 ٪ إلى حيث باعت 118472 وحدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان السيارة هوندا إن-بوكس، الصورة من هوندا)