اليابان | إنتاجية العمل في اليابان هي الأدنى من بين مجموعة الدول الصناعية السبع!

اقتصاد 18/01/2020

لا تزال اليابان هي الأسوأ أداءً من حيث إنتاجية العمل بين مجموعة الدول السبع الكبرى، في هذا المقال نسلط الضوء على البيانات التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

احتلت اليابان المرتبة 21 من حيث إنتاجية العمل بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير مركز إنتاجية اليابان الدولي عن إنتاجية العمل. استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجد التقرير أن إنتاجية اليد العاملة في اليابان في عام 2018 كانت 46.8 دولار (أي ما يعادل القدرة الشرائية لـ 4.744 ين)، وهذا هو أقل من نصف مستوى 102.3 دولار في أيرلندا وحوالي 60٪ مستوى 74.7 دولار في الولايات المتحدة. لقد أثارت الحكومة "إصلاح أسلوب العمل" كمهمة أساسية تهدف من خلالها إلى رفع الإنتاجية، لكن اليابان ظلت في المرتبة الأخيرة بين مجموعة الدول السبع منذ عام 1970، حيث تم تسجيل بيانات المسح لأول مرة.

إن إنتاجية العمل في اليابان لكل فرد في الساعة تزيد بنسبة أكثر من 60٪ في الولايات المتحدة. وقد اتسعت الفجوة بين البلدين بشكل مطرد، مقارنة بنحو 70٪ في عام 2000 و65٪ في عام 2010، وفي السنوات الأخيرة زادت الفجوة.

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تمكنت اليابان من تقصير ساعات العمل الطويلة بشكل مفرط، والتي اعتبرت رمزا لعدم الكفاءة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى إصلاحات نمط العمل التي تروج لها الحكومة. وانخفض متوسط ساعات العمل السنوية من 1821 ساعة في عام 2000 إلى 1680 ساعة في عام 2018، أي أقل من 100 ساعة من متوسط 1786 ساعة في الولايات المتحدة لنفس العام. ومع ذلك، فقد استمر معدل النمو الاقتصادي في اليابان في التراجع عن مثيله في الولايات المتحدة، وبالتالي اتسعت الفجوة في إنتاجية العمل لكل ساعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)